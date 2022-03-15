В ДНР объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара ВСУ

В результате удара погиб 21 человек

Сегодня в ДНР день траура по погибшим в результате атаки украинских военных. Ракета "Точка-У" была сбита над центром Донецка накануне.

Она была оснащена кассетными боеприпасами, один из которых разорвался на оживлённых улицах города. В результате погиб 21 человек, ещё 36 получили ранения. Поражающие элементы попали в магазины, троллейбус, автобус и припаркованные автомобили, в которых находились люди. Сегодня на всех государственных зданиях приспущены флаги. Отменены развлекательные передачи на телевидении и радио.

Акция в память о жертвах трагедии в Донецке накануне прошла в Севастополе. Десятки жителей города принесли цветы и свечи в Комсомольский парк.



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