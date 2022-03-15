ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДНР объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара ВСУ

11:37
  • вторник
  • 15 марта 2022

В результате удара погиб 21 человек

Сегодня в ДНР день траура по погибшим в результате атаки украинских военных. Ракета "Точка-У" была сбита над центром Донецка накануне.

Она была оснащена кассетными боеприпасами, один из которых разорвался на оживлённых улицах города. В результате погиб 21 человек, ещё 36 получили ранения. Поражающие элементы попали в магазины, троллейбус, автобус и припаркованные автомобили, в которых находились люди. Сегодня на всех государственных зданиях приспущены флаги. Отменены развлекательные передачи на телевидении и радио.

Акция в память о жертвах трагедии в Донецке накануне прошла в Севастополе. Десятки жителей города принесли цветы и свечи в Комсомольский парк.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
День траура по погибшим в результате удара ВСУ по центру Донецка
День траура по погибшим в результате удара ВСУ по центру Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Донецку
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Донецку
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.