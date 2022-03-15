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В ДНР из-за обстрелов ВСУ под землей застряли 294 шахтера

10:42
  • вторник
  • 15 марта 2022

Создан план ликвидации ЧП

В Министерстве угля и энергетики Донецкой народной республики сообщили, что из-за обстрела ВСУ оказался обесточен вентилятор главного проветривания шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания".

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"Под землей находятся 294 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", - приводит сообщение ТАСС.

Создан план ликвидации ЧП, вызван отряд горноспасателей.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Она была объявлена президентом Владимиром Путиным в рамках защиты населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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