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Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским

11:10
  • вторник
  • 15 марта 2022

Политики везут в Киев "широкий пакет поддержки"

Главы правительств Польши, Чехии и Словении намерены приехать в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой кабмина Денисом Шмыгалем.

Поляки Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский, а также чех Петр Фиала и словенец Янез Янша прибудут в украинскую столицу сегодня, 15 марта, в качестве представителей Европейского совета.

Цель визита, как передает РИА Новости, подтвердить поддержку Украины Евросоюзом и "представить широкий пакет поддержки" государства и общества.

"Поездка согласована с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в сообщении польского кабмина.

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