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Правительство задумалось о создании единого закупщика для компьютеров и телеком-оборудования

11:28
  • вторник
  • 15 марта 2022

Эта мера предложена для минимизации последствий санкций

В России может появиться консолидированный исполнитель для закупок компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Это следует из проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, над которым работает правительство.

Подлинность документа подтвердили РБК два собеседника, знакомые с содержанием проекта плана. Ответственными за инициативу назначены Минцифры, Минфин и Федеральная антимонопольная служба.

Как пояснил один из источников, эта мера "должна успокоить поставщиков и компании, которым требуется оборудование", поскольку благодаря консолидированному закупщику "реальные поставщики оборудования смогут избежать санкционных ограничений".

Второй собеседник издания заявил, что наличие единого закупщика призвано упростить поиск финансирования в случае перехода поставщиков на авансовые платежи и предоставление мер поддержки.

14 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что крайне важно снизить влияние санкций на российскую экономику и обеспечить экономическую и технологическую устойчивость государства. Глава правительства напомнил, что на совещании у президента подробно обсуждался комплекс мер по минимизации последствий санкций.

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