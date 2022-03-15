В России госпитализированы 7273 человека с коронавирусом

Выявлено 36678 человек

За сутки в России госпитализированы 7273 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 36678 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 999 человек, из них госпитализирован только 193.

Выздоровели за сутки 118372 человека. Скончались 558 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17412919 человек. Умерли 361902 зараженных. Вылечились 15704022 заболевших.

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