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Wildberries продолжает борьбу с последствиями глобального сбоя

11:08
  • вторник
  • 15 марта 2022

Персональная и финансовая информация пользователей не пострадала

Компания Wildberries сообщила, что все еще работает над устранением последствий глобального сбоя в работе сайта и приложений.

"Количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries к 15 марта снизилось в 4 раза по сравнению с 14 марта, по данным Downdetector", - сообщили в фирме.

Там добавили, что персональная и финансовая информация пользователей не пострадала. Пункты выдачи заказов работают в стандартном режиме.

Сбой произошел 14 марта. На утро вторника было зафиксировано 2327 отчетов об ошибках.

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