Минтруд напомнил, сколько компания должна платить работникам за простой

В Трудовом кодексе закреплены гарантии для сотрудников

Компания обязана выплачивать сотрудникам часть оклада или заработной платы в период простоя. Об этом во вторник, 15 марта, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже в период, когда компании взяли временную паузу для перестройки технологических цепочек или решения вопросов логистики, рассказали в ведомстве.

Если речь идет об объективных обстоятельствах – например, возникли проблемы с поставкой товаров или отсутствие комплектующих – в период простоя работник получает две трети оклада.

Если простой объявлен по воле работодателя без объективных причин, работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы.

При принятии решения о сокращении штата или ликвидации организации работники должны получить уведомление за два месяца, а если сокращение массовое — за три месяца .При этом нельзя уволить по сокращению штата беременных женщин, женщин с детьми до 3 лет, одиноких матерей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет), а также еще ряд категорий работников.

При сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка, цитирует пресс-службу Минтруда РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить иностранные компании, покидающие российский рынок. Прокурорский надзор усиливается для обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, руководители которых заявили о приостановке деятельности на территории страны, пояснили в ведомстве. Прокуроры осуществляют жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"