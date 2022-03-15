Дзюба попросил не вызывать его на сбор из-за ситуации на Украине

Футболист не вошел в состав сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызвал на сборы форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

Футболист лично попросил тренера об этом из-за ситуации на Украине, где у него живут родственники, передает РИА Новости.

"В связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи", - сообщил Карпин.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) озвучил состав сборной России на мартовский сбор в Москве. В список вошли 27 футболистов, Дзюбы в нем нет.

Дзюба отыграл 55 матчей в составе сборной России. На счету футболиста 30 забитых мячей и 16 результативных передач.

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