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Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие машины и предметы роскоши

11:57
  • вторник
  • 15 марта 2022

Брюссель объявил о новых санкциях

Евросоюз вводит в отношении России новые санкции. Они, в частности, запрещают поставки на российский рынок ряда товаров. Об этом во вторник, 15 марта, рассказали в Еврокомиссии.
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Брюссель принял решение запретить ввозить в Россию предметы роскоши. Этот запрет касается дорогостоящих автомобилей и ювелирных украшений.

Европейские власти также согласовали запрет импорта из России определенных стальных изделий. В Евросоюзе полагают, что это может повлечь потерю российской стороной экспортных доходов на 3,3 млрд евро.

Также вводятся определенные запреты в области инвестиций в российский энергетический сектор. Однако в Евросоюзе решили сделать исключения для атомной энергетики.

Запрещаются любые сделки с определенными российским государственными предприятиями в различных отраслях экономики, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции.

В Евросоюзе, в числе прочего, обсуждают возможность отказа от поставок российских энергоносителей. В Еврокомиссии подсчитали, что для сокращения зависимости от России в этой области хотя бы на две трети, потребуется 50-60 млрд куб. м природного газа из других источников.

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