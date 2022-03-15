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Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

11:55
  • вторник
  • 15 марта 2022

За контакты с нашей страной можно сесть на 15 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией.
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"Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован", - сообщил первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко.

Согласно тексту документа, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

По словам Корниенко, под действие нового закона попадают 20 украинских депутатов, которые покинули страну с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее Зеленский подписал закон о принудительном изъятии российской собственности на Украине без выплаты компенсации.

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