Сладости в России могут подорожать на треть

Об этом предупредили производители

Производители кондитерских изделий направили крупным федеральным и региональным торговым сетям уведомление с требованием повысить отпускные цены на их товары. Об этом во вторник, 15 марта, рассказали сотрудники трех ритейлеров и представителя альянса.

По словам источников, кондитерские изделия российского производства подорожают даже сильнее, чем зарубежные продукты в этом сегменте. Цены, по словам производителей, вырастут на конфеты, шоколад, печенье.

Ряд производителей объяснил свое требование к ритейлерам повышением себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне антироссийских санкций. При этом представители торговых сетей заняли разную позицию: некоторые ведут переговоры о постепенном, не резком, подъеме цен, есть и те, кто не принял выдвинутое условие, пишут "Ведомости".

В Министерстве промышленности и торговли ранее заявили, что не исключают использование полномочий правительства по фиксации цен на продукты питания. В ведомстве при этом напомнили, что пока не пользовались таким правом.

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