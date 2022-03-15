В Госдуме рассказали об индексации пенсий

Власти скоро приступят к этому вопросу

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пока непонятно, какая в стране реальная инфляция, ситуация должна стабилизироваться.

"Не вызванная эмоциями и паникой, спекуляцией и повышенным спросом, а именно реальная инфляция", - уточнил парламентарий в разговоре с РИА "Новости".

Он добавил, что к вопросу индексации пенсий приступят, когда индекс инфляции будет окончательно определен.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"