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В Госдуме рассказали об индексации пенсий

12:20
  • вторник
  • 15 марта 2022

Власти скоро приступят к этому вопросу

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пока непонятно, какая в стране реальная инфляция, ситуация должна стабилизироваться.

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"Не вызванная эмоциями и паникой, спекуляцией и повышенным спросом, а именно реальная инфляция", - уточнил парламентарий в разговоре с РИА "Новости".

Он добавил, что к вопросу индексации пенсий приступят, когда индекс инфляции будет окончательно определен.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях.

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