Жителям Киева запретили выходить из дома без спецпропусков

В столице Украины введен комендантский час

В Киеве с 21:00 мск вторника, 15 марта, вводится комендантский час. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Комендантский час будет действовать до 08:00 мск четверга, 17 марта. В этот период времени жителям Киева запрещается передвигаться по улицам города без специальных пропусков.

Покидать свои дома киевлянам разрешено только для того, чтобы добраться до укрытия, уточнил Кличко. Он попросил жителей города приготовиться к тому, что двое суток придется провести дома, а по сигналу тревоги – отправиться в укрытие, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. 15 марта в Министерстве обороны России рассказали, что российские военнослужащие взяли под полный контроль Херсонскую область Украины.

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