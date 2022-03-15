ЦБ приостанавливает покупку золота у банков

Для удовлетворения спроса населения

Центробанк приостанавливает покупку золота у кредитных организаций с 15 марта 2022 года.

Это сделано для того, чтобы удовлетворить возросший спрос населения в связи с отменой уплаты налога на добавленную стоимость, говорится в сообщении регулятора.

"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро для повышения репрезентативности по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке.

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