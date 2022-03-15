В России опровергли риск пропажи бананов с прилавков

Возможные незначительные перебои в поставках

В России не ожидается полное исчезновение бананов из магазинов, несмотря на ситуацию в Эквадоре — главном поставщике этих плодов. Об этом во вторник, 15 марта, рассказал председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) Александр Борисов.

Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины.

Эксперт подчеркнул, что бананы не исчезнут с прилавков наших магазинов и супермаркетов полностью — в России достаточно разветвленные каналы поставки этой сельхозпродукции.

Однако в международных перевозках сложилась непростая ситуация. Логистические проблемы, по мнению Борисова, сейчас даже важнее, чем замена одного-двух поставщиков.

При этом представитель ТПП напомнил, что бананы, помимо Эквадора, поступают в Россию из Колумбии, Гватемалы, Марокко и Туниса. Полное исчезновение бананов с прилавков не ожидается, однако цены на них могут подняться, цитирует Борисова РИА Новости.

В Госдуме ранее обсудили вопросы продовольственной безопасности в условиях антироссийских санкций. Главной темой обсуждения стало регулирование цен на социально значимые товары и противодействие недобросовестным ритейлерам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"