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В "Яндексе" сменился гендиректор

12:47
  • вторник
  • 15 марта 2022

Елена Бунина остается работать в компании

Генеральным директором "Яндекса" стал Тигран Худавердян. В новой должности он сменит Елену Бунину.

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"Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний", - сказано в сообщении пресс-службы.

Бунина продолжит быть HR-директором "Яндекса". Кроме того, в ее обязанности будет входить развитие образовательных проектов.

Худавердян является управляющим директором группы компаний "Яндекса" с 2019 года.

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Тигран Худавердян
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