Кремль разочаровало поведение США и ЕС после удара по Донецку

Запад бездействует при творящихся в ДНР ужасах

В Москве разочарованы тем, что США и Евросоюз ни слова не сказали об обстреле украинскими националистами Донецка и гибели мирного населения.

"Мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега Псаки, ни Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке", - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле не стали давать оценку действиям европейских лидеров, а всего лишь указали на то, что они бездействуют при тех ужасах, которые творятся в ДНР.

14 марта Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу в центре Донецка, в результате погибли 20 мирных граждан.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением и распорядился объявить траур по жертвам ракетного удара.

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