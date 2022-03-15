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"Нет худа без добра": в Кремле оценили санкции против России

13:13
  • вторник
  • 15 марта 2022

Антироссийские санкции введены Западом из-за спецоперации России по защите Донбасса

В России расценивают экономические трудности в связи с введением антироссийских санкций как возможности. Об этом во вторник, 15 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По мнению представителя Кремля, нельзя сказать, что США и их союзники "полностью сокрушили", по выражению официального представителя Белого дома Джен Псаки, российскую экономику.

Экономика России переживает трудности, но любые трудности являются одновременно и возможностью для развития, обновления, достижения большей независимости и налаживания новых производств, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил пословицу "Нет худа без добра" и заявил, что в России пытаются "имеющиеся трудности использовать в наших интересах", сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что санкции в отношении России оказывают воздействие на мировой ВВП, однако глобальная экономика, скорее всего, найдет способы "смягчить удар". По словам главы ВБ, пока что "преждевременно" говорить о какой-либо помощи России со стороны банка.

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