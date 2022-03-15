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Песков рассказал об антиковидных мерах в отношении Путина

13:09
  • вторник
  • 15 марта 2022

Ранее в Москве был отменен масочный режим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник в ходе беседы с журналистами, что связанные с безопасностью Владимира Путина антиковидные меры продолжают действовать.

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"Что касается президента, то, естественно, все меры предосторожности, связанные с безопасностью президента, продолжаются до тех пор и в том объеме, в котором считают целесообразным специалисты в соответствующих областях", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее в Москве был отменен масочный режим, до этого было остановлено действие требования о QR-кодах.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 7273 больных коронавирусом. Зафиксировано 36678 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели 17412919 человек.

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