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Жители Херсона почтили память советских освободителей

13:27
  • вторник
  • 15 марта 2022

Горожане получили такую возможность впервые с 2015 года

Около 200 жителей Херсона приняли участие в митинге, посвященном памяти советских воинов, которые освободили украинский город от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 года. Проведение памятного митинга в Херсоне стало возможным впервые с 2015 года.
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Горожане, члены ветеранских организаций и активисты собрались у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата в Парке Славы. В ходе митинга прозвучали слова благодарности в адрес советских воинов за освобождение города в годы Великой Отечественной войны.

Затем участники мероприятия громкими аплодисментами поддержали инициативу прийти на торжественное шествие в День Победы – 9 мая 2022 года.

В 2015 году в рамках декоммунизации, на Украине было запрещено использование советской символики. Ветераны и другие участники мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвергались физическому насилию со стороны националистов, а также гонениям со стороны государственных органов исполнительной власти.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Ее целями российские власти назвали демилитаризацию и денацификацию Украины.

15 марта российское Министерство обороны объявило, что военнослужащие ВС России полностью взяли под контроль Херсонскую область Украины.

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