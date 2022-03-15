Организаторы рассказали о международной акции "Сад памяти"

Первые саженцы традиционно появятся на юге России

В Москве сегодня прошла пресс-конференция, посвящённая международной акции "Сад памяти". Это проект, в рамках которого ежегодно высаживают 27 миллионов деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Акция стартует в пятницу. Первые саженцы традиционно появятся в Севастополе, Крыму, на Кубани и других регионах на юге страны. Мероприятия также пройдут и за рубежом. А в формате онлайн организуют образовательные викторины и конкурсы. Участники - студенты, военнослужащие и деятели культуры.

"Мы проведём высадки у знаковых и памятных мест. Организуем единый день фамильных высадок, в которых участвуют многодетные семьи. Мы также привлечем к акции целые сообщества, предприятия и компании, корпоративных волонтёров. У каждого будет возможность отдать дань памяти своим героям", - заявила Ольга Степченко, генеральный директор АНО "Сад Памяти".

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