В Саранске открыли два медучреждения в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

Первых пациентов приняли в поликлиники при республиканском онкодиспансере

Высокотехнологичное оборудование и новые современные клиники. В регионах России повышают качество медицинской помощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Так, в Саранске открыли сразу два медучреждения. Первых пациентов приняли в поликлиники при республиканском онкодиспансере. Самые современные методы диагностики позволят выявить заболевание на ранних стадиях и повысить эффективность лечения. В здании обустроены операционный и реанимационный блоки. Также начал работу и новый хирургический корпус детской республиканской больницы. Благодаря современному оборудованию врачи смогут применять новейшие методики и корректировать врождённые пороки развития.

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