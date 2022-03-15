В этом году направлений и учебных программ будет еще больше

К привычной жизни вернулся проект "Московское долголетие". С сегодняшнего дня занятия начали проходить оффлайн. Правда, не все сразу - переходить в очный формат будут поэтапно. Расписание можно найти на портале mos.ru.

После почти двухлетнего перерыва проект "Московское долголетие" возвращается к привычному режиму работу. В секции "Компьютерная грамотность" - аншлаг.

"Я собираюсь в санаторий или на теплоходе летом и через интернет хочу купить путевку", - говорит участница программы "Активное долголетие" Татьяна Миронова.

Татьяна Миронова раньше работала секретарем в строительной компании. С печатной машинкой всегда была на "ты", а вот работать в телефоне или на компьютере пока не приходилось. Очные занятия в секции она ждала весь долгий период действия временных ограничения. Теперь каждый, наконец, может получить ответы на свои вопросы. Ведь самостоятельно освоить современные технологии старшему поколению бывает непросто. Что из себя представляют современные мессенджеры и информационные порталы? А если близких рядом нет, то как можно их увидеть и даже с ними поговорить через километры расстояний, используя экран собственного телефона? Теперь это можно узнать, напрямую общаясь с педагогом в удобных аудиториях.

Очные занятия программы "Московского долголетия" будут открываться поэтапно. В "Мастерской дизайнеров", например, уже приступили к созданию эскизов.

Возобновляются музыкальные и танцевальные репетиции, занятия спортом и не только на свежем воздухе.

"А я еще на теннис хожу! Настольный теннис! Сколько там всего, этих обучений. И их все больше и больше. А это очень даже хорошо. Развивайтесь!" – говорит участник программы Владимир Арефьев.

Развиваться и получать знания может каждый столичный пенсионер. Очные группы поэтапно возобновляют свою работу.

"Это значит, что не только на открытом воздухе, но и в помещениях любой московский пенсионер, проживающий в любом районе города, в пешей доступности и абсолютно бесплатно может вновь заниматься в своих любимых студиях, кружках, секциях", - рассказывает заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты г. Москвы Владимир Филиппов.

Новое расписание уже доступно на портале mos.ru. Чтобы записаться на занятия, нужно заполнить специальную форму на странице проекта или позвонить по телефону. Но главное - определиться с выбором. В этом году направлений и учебных программ будет еще больше.

Елена Сахно, Андрей Талаллай, Денис Кузнецов, "ТВ Центр".

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