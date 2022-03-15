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В Москве завершили демонтаж новогодних световых конструкций

15:29
  • вторник
  • 15 марта 2022

Специалисты разобрали почти 4 тысячи украшений

В Москве коммунальные службы завершили демонтаж новогодних световых конструкций.

С улиц города убрали все декоративные элементы, которые радовали горожан и гостей столицы в зимние праздники. Меньше чем за две недели специалисты разобрали и вывезли почти 4 тысячи украшений - это световые тоннели, арки, шары, навесные гирлянды.

В ближайшее время их почистят и при необходимости отремонтируют, после чего отправят на склад.

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Демонтаж новогодних конструкций
Демонтаж новогодних конструкций
Демонтаж новогодних конструкций
Демонтаж новогодних конструкций
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