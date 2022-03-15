Грабитель забрал пустой кассовый приемник из банкомата с 14 млн рублей

ЧП произошло в Люберцах

Перестарался. В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с миллионами рублей, но ушёл ни с чем.

Рано утром 31-летний житель Павловского Посада зашёл в тамбур банка на Октябрьском проспекте. Он дождался, когда из помещения выйдут другие клиенты, вскрыл один из аппаратов и буквально вырвал оттуда кассовый приемник. Сработала сигнализация, выход из отделения оказался заблокирован. Злоумышленник на этом не сдался, разбил стекло двери и скрылся.

В тот же день полицейские задержали его благодаря камерам наблюдения. В ходе расследования выяснилось - в банкомате лежало 14 миллионов рублей, но преступник ошибся и украл пустой кассоприемник.

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