Грабитель забрал пустой кассовый приемник из банкомата с 14 млн рублей

ЧП произошло в Люберцах
Перестарался. В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с миллионами рублей, но ушёл ни с чем.
Рано утром 31-летний житель Павловского Посада зашёл в тамбур банка на Октябрьском проспекте. Он дождался, когда из помещения выйдут другие клиенты, вскрыл один из аппаратов и буквально вырвал оттуда кассовый приемник. Сработала сигнализация, выход из отделения оказался заблокирован. Злоумышленник на этом не сдался, разбил стекло двери и скрылся.
В тот же день полицейские задержали его благодаря камерам наблюдения. В ходе расследования выяснилось - в банкомате лежало 14 миллионов рублей, но преступник ошибся и украл пустой кассоприемник.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"