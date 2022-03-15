ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили об опасности выхода на лед

15:27
  • вторник
  • 15 марта 2022

Лед становится все тоньше

В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов. Ледяной покров на прудах и реках становится всё тоньше, но горожане не спешат отказываться от зимних забав и рыбной ловли. Как результат - люди все чаще стали проваливаться в полынью, и далеко не все могут выбраться оттуда самостоятельно.

На дворе середина марта, а сезон катаний на Борисовских прудах ещё в самом разгаре. И кого волнует, что лыжня проходит практически по кромке полыньи? В Гольянове через большой пруд можно сократить дорогу и пройти, что называется, напрямик. Похожая картина сейчас и на  других водоёмах столицы.

Спасатель Московской поисково-спасательной службы на водных объектах Евгений Романов в четвертый раз за дежурство на своём катере  отправляется патрулировать акваторию Строгинской поймы. Сезон зимних забав и рыбной ловли на льду здешние завсегдатаи пока тоже закрывать не спешат.

"Профилактические беседы, работаем с детьми, которые находятся без родителей вблизи таяния льда. Делаем замеры, соответственно, каждый день 2 раза", - говорит Романов.

Толщина льда на акватории уже не та что зимой. И хотя до опасного рубежа в 10-12 сантиметров лёд на большей части водоёма ещё не истончился, в местах тёплых стоков и течений уже образуются промоины.

Спасатели предупреждают: весенний лёд обманчив, даже если на первый взгляд он крепкий. Тогда как осенью под тяжестью человека лёд трещит, предупреждая об опасности, то весной он крошится беззвучно и быстро, образуя полынью.

Александр - рыбак со стажем: утверждает, что за 30 лет узнал все местные течения и опасные места, как свои 5 пальцев. Однако и он признаётся: по невнимательности этой весной уже успел пару раз провалиться.

"Я на той протоке шёл, а там подмывает. Там течение и в одну, и в другую сторону бьёт. Я всегда понимаю, что опасно. Но был мороз. И около берега. Правда, вот так, но ничего страшного", - говорит он.

За рыбаками спасатели, конечно, хоть и присматривают, но говорят, что те - народ бывалый. И выбираться на твёрдую поверхность, случись чего, они умеют. Да и без специальных приборов разбираются, где опасно ходить, а где нет.

"Прочный лёд - он либо прозрачный, либо ярко-синего цвета. А уже непрочный лёд где-то отдаёт желтизной или темнеет. Я бы в марте уже вообще не выходил бы на лёд", - предупреждает начальник поисково-спасательной станции "Строгино" Александр Самохин.

Вытаскивать из воды специалистам поисково-спасательной службы чаще всего приходится  неподготовленную к ледяным купаниям публику: лыжников, конькобежцев, владельцев животных, убежавших от них на опасные участки, ещё чаще пенсионеров и детей. С начала года счёт происшествий, где потребовалась помощь спасателей, уже приблизился к десятку. И это притом, что весеннее потепление ещё только впереди.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Панов, Даниил Гималов, Андрей Пашутин, Евгений Назарюк. "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Тонкий лёд
Тонкий лёд
Катер МЧС на воздушной подушке
Катер МЧС на воздушной подушке
Зимняя рыбалка
Зимняя рыбалка
Катер МЧС на воздушной подушке
Катер МЧС на воздушной подушке
Замер толщины льда
Замер толщины льда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.