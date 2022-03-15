Москвичей предупредили об опасности выхода на лед

Лед становится все тоньше

В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов. Ледяной покров на прудах и реках становится всё тоньше, но горожане не спешат отказываться от зимних забав и рыбной ловли. Как результат - люди все чаще стали проваливаться в полынью, и далеко не все могут выбраться оттуда самостоятельно.

На дворе середина марта, а сезон катаний на Борисовских прудах ещё в самом разгаре. И кого волнует, что лыжня проходит практически по кромке полыньи? В Гольянове через большой пруд можно сократить дорогу и пройти, что называется, напрямик. Похожая картина сейчас и на других водоёмах столицы.

Спасатель Московской поисково-спасательной службы на водных объектах Евгений Романов в четвертый раз за дежурство на своём катере отправляется патрулировать акваторию Строгинской поймы. Сезон зимних забав и рыбной ловли на льду здешние завсегдатаи пока тоже закрывать не спешат.

"Профилактические беседы, работаем с детьми, которые находятся без родителей вблизи таяния льда. Делаем замеры, соответственно, каждый день 2 раза", - говорит Романов.

Толщина льда на акватории уже не та что зимой. И хотя до опасного рубежа в 10-12 сантиметров лёд на большей части водоёма ещё не истончился, в местах тёплых стоков и течений уже образуются промоины.

Спасатели предупреждают: весенний лёд обманчив, даже если на первый взгляд он крепкий. Тогда как осенью под тяжестью человека лёд трещит, предупреждая об опасности, то весной он крошится беззвучно и быстро, образуя полынью.

Александр - рыбак со стажем: утверждает, что за 30 лет узнал все местные течения и опасные места, как свои 5 пальцев. Однако и он признаётся: по невнимательности этой весной уже успел пару раз провалиться.

"Я на той протоке шёл, а там подмывает. Там течение и в одну, и в другую сторону бьёт. Я всегда понимаю, что опасно. Но был мороз. И около берега. Правда, вот так, но ничего страшного", - говорит он.

За рыбаками спасатели, конечно, хоть и присматривают, но говорят, что те - народ бывалый. И выбираться на твёрдую поверхность, случись чего, они умеют. Да и без специальных приборов разбираются, где опасно ходить, а где нет.

"Прочный лёд - он либо прозрачный, либо ярко-синего цвета. А уже непрочный лёд где-то отдаёт желтизной или темнеет. Я бы в марте уже вообще не выходил бы на лёд", - предупреждает начальник поисково-спасательной станции "Строгино" Александр Самохин.

Вытаскивать из воды специалистам поисково-спасательной службы чаще всего приходится неподготовленную к ледяным купаниям публику: лыжников, конькобежцев, владельцев животных, убежавших от них на опасные участки, ещё чаще пенсионеров и детей. С начала года счёт происшествий, где потребовалась помощь спасателей, уже приблизился к десятку. И это притом, что весеннее потепление ещё только впереди.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Панов, Даниил Гималов, Андрей Пашутин, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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