COVID-19 в Москве: в столицу вернулись врачи после работы в регионах

За два года пандемии 41 столичная бригада посетила 23 региона: от Камчатки до Крыма

Маски больше не нужны. В Москве с сегодняшнего дня полностью отменен масочный режим, который почти два года действовал в столице из-за распространения коронавируса. Такое же решение принято и в Подмосковье. Всё это благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в Москве на предприятиях и в организациях больше не нужно измерять сотрудникам температуру, установка разделительных перегородок на рабочих местах тоже не требуется. Не нужно соблюдать и социальную дистанцию, в частности, в магазинах и на транспорте. И сегодня же в столичном метро уже начали убирать стикеры о ношении масок и разметку о соблюдении соцдистанции.

"Сегодня наши пассажиры могут выбирать: носить им маску или не носить, но мы просим наших пассажиров пользоваться бесплатными санитайзерами, которые расположены на каждой станции. Хочу отметить, мы будем по-прежнему соблюдать все меры санитарной обработки инфраструктуры, это будет касаться и подвижного состава и тех поверхностей, с которыми контактируют наши пассажиры", - заявила Юлия Темникова, советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Улучшение эпидобстановки позволяет столичным клиникам наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи. В обычный режим уже вернулись около 600 коек. Плановый приём теперь ведут и три КТ-центра, где ранее занимались пациентами с COVID-19. Возобновляют нормальную работу и отделения хирургии, урологии и гинекологии 52-й больницы.

"Мы работаем частично в прежнем режиме, у нас на сегодня остается часть коек, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, часть коек мы вывели для работы в плановую и экстренную помощь, в чистую зону", - сказала Марьяна Лысенко, главный врач ГКБ №52.

Московские медики, которые помогали коллегам в регионах бороться с пандемией, также возвращаются в столицу. Это инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, хирурги. Они проводили семинары, консультировали пациентов, а также помогали организовать работу скорой помощи и в поликлиниках. Всего за два года пандемии 41 столичная бригада посетила 23 региона: от Камчатки до Крыма.

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