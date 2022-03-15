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Минсельхоз опроверг риск дефицита сладостей

13:48
  • вторник
  • 15 марта 2022

Рынок полностью обеспечен такой продукцией

России не грозит риск дефицита кондитерских изделий. Об этом во вторник, 15 марта, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.
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В ведомстве отметили, что российский рынок обеспечен кондитерской продукцией в полном объеме. При этом возможны корректировки ассортимента за счет изменения номенклатуры поставок и замещения отдельных позиций.

Минсельхоз напоминает, что в настоящее время российские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в условиях значительного повышения издержек, причем рост цен — глобальный тренд, обусловленный разрывом традиционных цепочек поставок и повышенным спросом на продукцию АПК.

Существенное влияние на кондитерский рынок оказывает динамика цен на тропические масла, какао-продукты, сахар, цитирует заявление Минсельхоза "Интерфакс".

Ранее стало известно, что производители кондитерских изделий направили крупным федеральным и региональным торговым сетям уведомление с требованием повысить отпускные цены на их товары, объяснив это повышением себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне антироссийских санкций.

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