Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву

Общая стоимость туров за весну и лето составила более 287,5 миллиона рублей
Как рассказали в пресс-службе Мостуризма, в весенне-летний сезон 2021 года россияне получили 90 миллионов рублей по программе туристического кешбэка за поездки в Москву.
Общая стоимость купленных туров за весну и лето составила более 287,5 миллиона рублей, уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Из этой суммы россиянам вернулось 57,5 миллиона рублей. Еще 32,2 - за проживание в отелях, передает РИА "Новости".
Прием заявок возобновился с 15 марта. Продлится программа до 1 мая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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