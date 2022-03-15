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Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву

13:34
  • вторник
  • 15 марта 2022

Общая стоимость туров за весну и лето составила более 287,5 миллиона рублей

Как рассказали в пресс-службе Мостуризма, в весенне-летний сезон 2021 года россияне получили 90 миллионов рублей по программе туристического кешбэка за поездки в Москву.

Общая стоимость купленных туров за весну и лето составила более 287,5 миллиона рублей, уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Из этой суммы россиянам вернулось 57,5 миллиона рублей. Еще 32,2 - за проживание в отелях, передает РИА "Новости".

Прием заявок возобновился с 15 марта. Продлится программа до 1 мая.

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