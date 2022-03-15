Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах

Его отец уйдет работать в сенат

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с действующим президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным президентом страны Сердаром Бердымухамедовым.

Российский лидер поздравил Сердара с убедительной победой на президентских выборах. Гурбангулы, в свою очередь, оповестил Путина о том, что намерен продолжать свою активную деятельность в качестве председателя верхней палаты парламента страны.

"Тепло поприветствовав друг друга, собеседники подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам", - рассказали в туркменском государственном информагентстве.

Президентские выборы в Туркменистане прошли 12 марта. Претендентов было девять. Сердар Бердымухамедов получил 72,97% голосов. Инаугурация запланирована на 19 марта.

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