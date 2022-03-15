ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах

13:42
  • вторник
  • 15 марта 2022

Его отец уйдет работать в сенат

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с действующим президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным президентом страны Сердаром Бердымухамедовым.
Президент Туркмении поблагодарил Россию за отсутствие COVID-19 в стране

Российский лидер поздравил Сердара с убедительной победой на президентских выборах. Гурбангулы, в свою очередь, оповестил Путина о том, что намерен продолжать свою активную деятельность в качестве председателя верхней палаты парламента страны.

"Тепло поприветствовав друг друга, собеседники подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам", - рассказали в туркменском государственном информагентстве.

Президентские выборы в Туркменистане прошли 12 марта. Претендентов было девять. Сердар Бердымухамедов получил 72,97% голосов.  Инаугурация запланирована на 19 марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.