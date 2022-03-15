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Врач назвала условие новой волны коронавируса

14:16
  • вторник
  • 15 марта 2022

15 марта в Москве и Подмосковье отменили масочный режим

Ослабление коллективного иммунитета может вызвать новую волну коронавируса. Об этом во вторник, 15 марта, рассказала главный врач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко.
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Медик напомнила, что вакцинация — это единственный путь осуществлять контроль за инфекционным процессом. На сегодняшний день можно ослабить меры санитарного регулирования, но вопрос вакцинации не снимается с повестки.

В противном случае будут новые волны коронавируса волны и в дальнейшем, заявила врач.

Лысенко заявила, что пока у населения есть коллективный иммунитет, заболевших будет мало. Когда он начнет ослабевать, могут возникнуть новые вспышки заболевания, сообщает РИА Новости.

Ранее в Центре Гамалеи рассказали, что причиной новой вспышки COVID-19 в Китае может быть активность недавно выявленного подштамма "омикрона" ВА.2. Эта разновидность коронавируса из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников.

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