"Непростая задача": В Госдуме прокомментировали блокировку VPN в России

Роскомнадзор работает ежедневно

Роскомнадзор продолжит работу по блокировке сервисов VPN, позволяющих обходить блокировку в Сети.

На сегодняшний день в России заблокированы около двух десятков сервисов, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется", сообщил он в эфире ДумаТВ (цитата по "Интерфаксу").

Хинштейн признал, что все, кто продолжает пользоваться соцсетью Instagram, используют VPN.

В ночь на 14 марта в России перестала работать социальная сеть Instagram. Роскомнадзор ограничил к ней доступ из-за призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. В компании Meta – материнской компании соцсетей Instagram и Facebook – заявили, что разрешат публикации подобного содержания.

После волны возмущения таким изменением правил модерации публикаций в Meta заявили, что их не следует интерпретировать как оправдывающие насилие против "русских в целом".

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