Ефимов: В Москве запустили горячую линию для поддержки промышленных предприятий

В 2020 году был создан реестр ИТ-решений по модернизации производств

Как сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, в столице запустили горячую линию для поддержки промышленных предприятий. По словам заммэра Владимира Ефимова, специалисты в том числе помогают предприятиям восстанавливать разорванные логистические цепочки. Речь идет о подборе альтернативных партнеров и поставщиков, предоставлении информации о возможностях сотрудничества с городским правительством.

"Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за 1 руб. за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции", - отметил Ефимов.

Работает горячая линия в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону +7 495 445-41-30.

Как добавил заммэра, через горячую линию можно разместить информацию о своей компании в реестре правительства Москвы. Он опубликован на сайте Агентства промышленного развития.

Власти напомнили также, что в 2020 году был создан реестр ИТ-решений по модернизации производств - "Банк технологий". Сегодня там представлено 138 технологических решений, из них к внедрению отечественного программного обеспечения относятся 92.

С прошлого года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства для внедрения на предприятиях решений в сфере информационных технологий начал предоставлять средства в размере от 1 миллиона до 300 миллионов рублей. Деньги можно потратить, в частности, на приобретение сетевого и компьютерного оборудования, оплату услуг системного интегратора.

Заявку на включение решения в банк компания-разработчик может оставить в разделе "Банк технологий" на сайте Агентства промышленного развития Москвы.

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