Глава ФМБА рассказала Путину о разработке "вирусной триады"

Это тест-системы, антидот и вакцина

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

Глава ФМБА рассказала об успешной разработке российскими учёными "вирусной триады". Это тест-системы для определения коронавируса, профилактическая вакцина и препарат "Мир" для лечения инфекции. Он уже зарегистрирован и абсолютно безопасен. По словам разработчиков, симптомы COVID пропадают всего через пять дней ингаляций.

"Это препарат первый в мире, основанный на вирусной интерференции, высокоточный генно-инженерный препарат, который выключает один из сайтов генома вируса SARS-Cov-2, самый консервативный, который не меняется, соответственно, при всех известных линейках... Это для лечения. Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека", - заявила Скворцова.

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