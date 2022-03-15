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"Ашан", "Леруа Мерлен" и "Декатлон" останутся в России

14:48
  • вторник
  • 15 марта 2022

Россияне не несут ответственность за войну на Украине

Французские компании, в том числе "Ашан", "Данон", "Леруа Мерлен" и "Декатлон", продолжат работать в России.
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Власти не давали никаких рекомендации по уходу с российского рынка, заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.

"Наша ответственность как работодателя - поддержать наших сотрудников и российских граждан, которые не являются ответственными за эту войну", - сообщил Безье в эфире телеканала BFMTV (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что сейчас очень сложно платить зарплату работникам из-за санкций по системе SWIFT.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции, многие иностранные компании покинули российский рынок или временно приостановили деятельность.

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