Глава СПЧ назвал цель санкций Запада

Осуществить задуманное США и ЕС не удастся

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев заявил, что Запад вводит санкции, чтобы вызвать "восстание народа".

"Они полагают, что такими санкциями они подведут российский народ к необходимости протеста против собственного государства. Против собственной власти. Этого не будет", - отметил глава СПЧ в интервью каналу "Россия-24".

Фадеев при этом сослался на опросы общественного мнения, которые показали, что за время проведения на Украине специальной операции поддержка линии президента Владимира Путина только выросла.

"Мы займемся воссозданием тех отраслей, которые мы потеряли за прошедшие десятилетия", - добавил Фадеев.

По его словам, Россия очень многое может производить сама.

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