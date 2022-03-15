Лавров назвал цель переговоров с Украиной

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбасса

Переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального военного статуса в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса. Об этом во вторник, 15 марта, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как заявил Лавров, цель спецоперации России — чтобы "с ее территории никаких угроз России никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов, и в том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ".

Глава МИД России подчеркнул, что Москва останавливает войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса. Особенно важно прекратить эту войну, когда мы видим в очередной раз подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые из системы "Точка-У" с кассетным боеприпасом атаковали центр города Донецка, убив 20 и ранив еще большее количество мирных граждан, заявил Лавров.

При этом Запад замалчивает все факты и лишь продолжает "нагнетать истерию, распространяя откровенные фейки", цитирует Лаврова РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. В марте начались переговоры между российской и украинской делегациями.

Власти Украины выразили мнение, что заключить мирное соглашение удастся уже через одну-две недели, крайний срок — в мае.

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