МИД определил роль США на Украине как "сугубо деструктивную"

У Москвы и Вашингтона диаметрально разные подходы к текущим событиям

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков высказался о роли США в ситуации на Украине.

"Роль США в этой трагедии сугубо деструктивна, мы осуждаем эту американскую позицию", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Как уточнил дипломат, у Москвы и Вашингтона диаметрально разные подходы к текущим событиям на Украине. По словам замминистра, усилия Москвы сейчас полностью сфокусированы на реализации целей специальной военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификация Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США после этого стал массово вводить в отношении Москвы санкции.

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