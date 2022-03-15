ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД определил роль США на Украине как "сугубо деструктивную"

15:01
  • вторник
  • 15 марта 2022

У Москвы и Вашингтона диаметрально разные подходы к текущим событиям

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков высказался о роли США в ситуации на Украине.
Лавров назвал цель переговоров с Украиной

"Роль США в этой трагедии сугубо деструктивна, мы осуждаем эту американскую позицию", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Как уточнил дипломат, у Москвы и Вашингтона диаметрально разные подходы к текущим событиям на Украине. По словам замминистра, усилия Москвы сейчас полностью сфокусированы на реализации целей специальной военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификация Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США после этого стал массово вводить в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины
Военнослужащие армии США и Украины
Военнослужащие армии США и Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.