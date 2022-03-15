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Умер актер Игорь Класс

15:24
  • вторник
  • 15 марта 2022

Ему было 82 года

На 83-м году жизни умер актер театра и кино, театральный режиссер, педагог и писатель Игорь Класс. Об этом сообщает во вторник АГН "Москва" со ссылкой на Союз кинематографистов России.

На счету Класса – более 100 ролей в различных фильмах. В частности, он сыграл роль писателя Варлама Шаламова в ленте Николая Досталя "Завещание Ленина".

18 февраля скончался советский и российский актер, народный артист России Борис Невзоров. Ему было 72 года.

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Игорь Класс
Игорь Класс
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