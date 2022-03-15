Белоруссия отказалась участвовать в спецоперации на Украине

По словам Лукашенко, Минску там делать нечего

Белоруссия не собирается ввязываться в спецоперацию, которую проводит Россия на Украине. Минск вряд ли чем-то может помочь в этой ситуации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с руководством органов госбезопасности.

"Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что в участии белорусской армии в этой операции нет никакой необходимости.

В то же время, белорусские войска выполняют задачи на территории своей страны. Они, по словам Лукашенко, предупреждают нападение с тыла на продвигающиеся российские войска, передает агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"