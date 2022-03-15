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Индия ведет переговоры по покупке российской нефти

15:39
  • вторник
  • 15 марта 2022

Индийские власти рассмотрят все варианты

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал о переговорах с Россией.

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"Есть несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть, например сколько нефти доступно в России, или на новых рынках, или у новых поставщиков, которые могут появиться на рынке", - цитирует политика газета New Indian Express.

Он добавил, что есть и нюансы, связанные с фрахтом, страхованием, механизмами оплаты.

По словам министра, индийские власти рассмотрят все варианты "на соответствующем уровне".

Ранее Запад стал массово вводить санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. Под ограничения попал в том числе энергетический сектор.

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