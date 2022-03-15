Россияне рассказали о своих затратах на ЖКХ

Треть граждан не удовлетворены качеством услуг

Как показал опрос Фонда "Общественное мнение", на результаты которого ссылается "Интерфакс", 43% россиян считают, что несут слишком большие расходы на оплату услуг ЖКХ.

Вместе с тем 31% заявил, что считает качество этих услуг плохим. Респонденты жалуются в основном на неудовлетворительное содержание дома, плохое отопление и водоснабжение.

Приемлемыми расходы в этой категории назвали 30% граждан. Удовлетворены качеством услуг 37%.

56% заявили, что не задерживают оплату, 14% задерживают, но редко, 5% - часто.

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