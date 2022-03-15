Рособрнадзор огласил формат сдачи ОГЭ в 2022 году

Из-за пандемии коронавируса формат меняли

В 2022 году проведение экзаменов в девятых классах возвращается в формат, который применялся до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 15 марта, рассказали в Рособрнадзоре.

1 марта завершился прием заявление от учеников девятых классов на участие в итоговой аттестации. Сдавать ОГЭ планируют более 1,331 млн человек.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо будет сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору. Самыми популярными предметами по выбору в этом году стали обществознание, география, а также информатика и ИКТ.

Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом, цитирует сообщение Рособрнадзора РИА Новости.

Расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) предусматривает три периода проведения экзаменов: досрочный, основной и дополнительный. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора был разработан комплекс мер по эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов.

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