Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Весам стоит воздержаться от экспериментов с одеждой, Скорпионам же следует отложить крупные покупки для дома
Гороскоп на сегодня, 16 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".
Овны
Звезды призывают вас быть осторожнее в социальных сетях и вообще на людях. Не торопитесь жертвовать деньги, верить незнакомым людям, делать покупки в онлайн-магазинах.
Тельцы
У вас могут испортиться на работе отношения с кем-то из женщин-коллег или руководителей. Постарайтесь не обострять противоречия, будьте мудрее, это избавит от проблем.
Близнецы
Неожиданные новости могут прийти с учебы или от людей, живущих за границей. Будьте готовы проявить гибкость, учиться на ходу, делать что-то необычное.
Раки
Ваша социальная жизнь оживилась, вы активны в социальных сетях, чатах, группах. Не берите пример с тех, кто выносит личное на всеобщее обозрение: вам это точно не подходит.
Львы
Приятно осознавать, что вы кому-то нравитесь на работе, но воздержитесь от продолжения таких историй. Также не стоит затевать бизнес или тесную дружбу с кем-то из коллег.
Девы
Луна в вашем знаке играет роль неожиданной опоры, на которую вы сегодня можете рассчитывать. Это могут быть обстоятельства, о которых принято говорить: "Мелочь, а приятно!"
Весы
Воздержитесь от экспериментов с внешностью, одеждой, едой, разными новинками. Вообще все неожиданные желания сегодня от лукавого, так что игнорируйте их!
Скорпионы
Звезды не советуют сегодня заниматься недвижимостью, делать крупные покупки для дома. Если хочется чего-то новенького, ограничьтесь чисто косметическими мерами.
Стрельцы
Вам лучше не отправляться сегодня в командировки и вообще любые деловые поездки. И обязательно следите за тем, что и кому пишете: ошибки приведут к курьезам!
Козероги
Творческим представителям знака сегодня лучше не заключать договоров и не продавать свои произведения. Всем остальным звезды не советуют покупать одежду, делать стрижки и прически.
Водолеи
Венера в вашем знаке начала непростой этап в отношениях с Ураном. Присмотритесь, в какой сфере жизни начинается турбулентность: скорее всего, там произойдут большие перемены!
Рыбы
Вы не большой поклонник неожиданностей и резких поворотов, но в ближайшем будущем что-то такое произойдет. У вас есть время найти свои слабые места и подстелить где надо соломки!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"