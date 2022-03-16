Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Весам стоит воздержаться от экспериментов с одеждой, Скорпионам же следует отложить крупные покупки для дома

Гороскоп на сегодня, 16 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Звезды призывают вас быть осторожнее в социальных сетях и вообще на людях. Не торопитесь жертвовать деньги, верить незнакомым людям, делать покупки в онлайн-магазинах.

Тельцы

У вас могут испортиться на работе отношения с кем-то из женщин-коллег или руководителей. Постарайтесь не обострять противоречия, будьте мудрее, это избавит от проблем.

Близнецы

Неожиданные новости могут прийти с учебы или от людей, живущих за границей. Будьте готовы проявить гибкость, учиться на ходу, делать что-то необычное.

Раки

Ваша социальная жизнь оживилась, вы активны в социальных сетях, чатах, группах. Не берите пример с тех, кто выносит личное на всеобщее обозрение: вам это точно не подходит.

Львы

Приятно осознавать, что вы кому-то нравитесь на работе, но воздержитесь от продолжения таких историй. Также не стоит затевать бизнес или тесную дружбу с кем-то из коллег.

Девы

Луна в вашем знаке играет роль неожиданной опоры, на которую вы сегодня можете рассчитывать. Это могут быть обстоятельства, о которых принято говорить: "Мелочь, а приятно!"

Весы

Воздержитесь от экспериментов с внешностью, одеждой, едой, разными новинками. Вообще все неожиданные желания сегодня от лукавого, так что игнорируйте их!

Скорпионы

Звезды не советуют сегодня заниматься недвижимостью, делать крупные покупки для дома. Если хочется чего-то новенького, ограничьтесь чисто косметическими мерами.

Стрельцы

Вам лучше не отправляться сегодня в командировки и вообще любые деловые поездки. И обязательно следите за тем, что и кому пишете: ошибки приведут к курьезам!

Козероги

Творческим представителям знака сегодня лучше не заключать договоров и не продавать свои произведения. Всем остальным звезды не советуют покупать одежду, делать стрижки и прически.

Водолеи

Венера в вашем знаке начала непростой этап в отношениях с Ураном. Присмотритесь, в какой сфере жизни начинается турбулентность: скорее всего, там произойдут большие перемены!

Рыбы

Вы не большой поклонник неожиданностей и резких поворотов, но в ближайшем будущем что-то такое произойдет. У вас есть время найти свои слабые места и подстелить где надо соломки!

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