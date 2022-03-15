Патрушев, Чайка и Кадыров обсудили спецоперацию на Украине

Секретарь Совбеза России прибыл в Грозный

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник, 15 марта, провел в Грозном рабочую встречу с полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Во время этой встречи участники рассмотрели вопросы государственной и общественной безопасности на территории Чечни. Собеседники отметили значительное улучшение социально-экономического развития региона, а также обсудили меры по дальнейшему совершенствованию этой сферы.

Особое внимание было уделено ситуации на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбасса, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

Патрушев напомнил, что США считают, что имеют право распространять демократию по всему миру, навязывая собственное понимание такой формы политической власти, используя для этого любые методы, в том числе военные. В качестве примеров секретарь Совбеза привел ситуации в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии.

С подобными угрозами Россия уже сталкивалась на Северном Кавказе в конце прошлого и начале нынешнего веков. Однако после этого западные государства продолжали уверять, что "России ничего не угрожает", заявил Патрушев.

— Как же мы можем доверять тем, кто нас постоянно обманывает, продолжает поставлять Украине летальное оружие, создает на ее территории секретные биолаборатории, поощряет неонацистов? — задал вопрос секретарь Совбеза и подчеркнул, что в сложившихся условиях Москве пришлось принять упреждающие меры по обеспечению безопасности России и ее граждан, сообщает РИА Новости.

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