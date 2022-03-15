Собянин повысил уровень авансовых платежей по госконтрактам в строительстве до 70%

Это повысит финансовую устойчивость подрядчиков

Столичные власти приняли решение повысить максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства до 70%, но не более суммы принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет бюджета города в текущем финансовом году.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, данное решение повысит финансовую устойчивость подрядчиков на фоне санкционного давления.

Эта мера входит в перечень первоочередных решений по стабилизации московской экономики в условиях сложившейся экономической ситуации.

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