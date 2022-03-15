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Две тысячи машин выехали из Мариуполя в направлении Запорожья

16:00
  • вторник
  • 15 марта 2022

Жители покидают город по гуманитарному коридору

Мариуполь к середине дня 15 марта покинули две тысячи легковых автомобилей. Еще столько же стоят на выезде из города, сообщают местные власти. В подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации заявили, что во вторник из Мариуполя можно будет выехать на частном транспорте по гуманитарному коридору.

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"По состоянию на 14.00 известно, что из Мариуполя выехало две тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще две тысячи машин стоят на выезде из города", - говорится в сообщении мариупольского горсовета в Telegram-канале.

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Ее цели определил президент России Владимир Путин: это защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный и безъядерный статус, передает РИА Новости.

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