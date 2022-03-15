Две тысячи машин выехали из Мариуполя в направлении Запорожья

Жители покидают город по гуманитарному коридору

Мариуполь к середине дня 15 марта покинули две тысячи легковых автомобилей. Еще столько же стоят на выезде из города, сообщают местные власти. В подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации заявили, что во вторник из Мариуполя можно будет выехать на частном транспорте по гуманитарному коридору.

"По состоянию на 14.00 известно, что из Мариуполя выехало две тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще две тысячи машин стоят на выезде из города", - говорится в сообщении мариупольского горсовета в Telegram-канале.

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