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Собянин одобрил предложенное бизнесом упрощение правил въезда в Москву грузовиков

16:07
  • вторник
  • 15 марта 2022

Надежность логистических цепочек возрастет

Власти Москвы приняли решение упростить оформление пропусков на въезд и передвижение по столице грузового транспорта. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

"Максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по городу увеличивается с пяти до 10 суток. Срок оформления постоянных пропусков будет сокращен с 14 до 10 рабочих дней", - сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

С предложением об упрощении оформления грузовых пропусков к властям обратились представители бизнес-сообщества. Данное решение призвано повысить пропускную способность и надежность логистических цепочек.

Эта мера входит в перечень первоочередных решений по стабилизации экономики Москвы в условиях усилившихся санкций.

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