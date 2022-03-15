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"Мы были как живой щит": жители Мариуполя рассказали о зверствах националистов

18:08
  • вторник
  • 15 марта 2022

Украинские военные прикрывались мирными жителями

Крупная база неонацистов ликвидирована под Киевом. Об этом во вторник заявили в нашем Минобороны. Склад радикалов был забит вооружением западного производства. Так, в арсенале обнаружены американские противотанковые комплексы Javelin, которые теперь передадут народной милиции ЛНР и ДНР. И сегодня под полный контроль Вооруженных сил России перешла вся территория Херсонской области.
Минобороны показало видео брошенной и уничтоженной украинской техники в Херсоне

На этих кадрах - стела городка Олешье или по-русски Алёшки в Херсонской области. Вокруг разбитая или просто брошенная украинская военная техника - она отличается пиксельной раскраской. Сопротивление ВСУ в этом регионе прекращено.

В Херсоне впервые за много лет люди в спокойной обстановке пришли в парк Славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата.

Так встречают российских бойцов, едущих освобождать Мариуполь. Пожилая женщина по православной традиции крестит колонну. Тяжёлые бои за город продолжаются. Массово люди не могут покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам из-за украинских националистов. Но всё-таки некоторые жители принимают решение прорываться в кварталы, подконтрольные ДНР, и уже оттуда их организовано эвакуируют.

Люди рассказывают, что украинские военные продолжают использовать гражданские объекты для прикрытия: "Приедут, обстреляют, уедут. Как живой щит, да. Как живой щит. Мы как живой щит были".

Удары российские военные наносят точечно. За несколько часов на ключевом для безопасности Донецка и Горловки направлении прорвана первая линия глубокой эшелонированной обороны ВСУ, которая укреплялась с 2015 года.

А это (см. видео) трофеи российских десантников, которые они получили после захвата опорного пункта националистов и иностранных наёмников в Киевской области. Здесь противотанковые ракетные комплексы Javelin, гранатометы и ПЗРК.

Всё это очередное доказательство, как западные страны поощряют украинский курс на конфронтацию с Россией. Но ещё опаснее - три десятка американских военных биолабораторий на Украине, где разрабатывали бактериологическое оружие. После мирового скандала часть объектов США пытаются вывезти в Польшу. Однако такие лаборатории в любом месте несут угрозу мирному населению, на это обратил внимание Сергей Лавров.

"Вскрытые факты показывают те колоссальные масштабы нелегитимной деятельности Соединенных Штатов по распространению своих военно- биологических лабораторий по всему миру. Сотни таких лабораторий, в том числе почти 30 на одной Украине, и многие созданы в ряде других стран бывшего Советского Союза", - сказал глава МИД России.

По словам министра иностранных дел, Россия будет требовать рассмотрения вопроса о биолабораториях США в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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