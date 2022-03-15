Зеленский признал, что Украину никогда не примут в НАТО

Тем не менее, снова призвал Запад установить над Украиной бесполетную зону

Украина не войдет в НАТО, это надо признать, заявил Владимир Зеленский. Украинский президент выступил на проходившей онлайн встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force.

"Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать", — сказал Зеленский.

Тем не менее, украинский лидер в очередной раз призвал альянс установить над страной бесполетную зону. Он отметил, что понимает, какими могут быть последствия такого шага. Однако опасения натовцев по поводу возможности третьей мировой войны Зеленский считает "самогипнозом".

15 марта Минобороны России заявило о полном контроле над Херсонской областью. Российские вооруженные силы контролируют также Мелитополь и Бердянск, блокирован Мариуполь, ВСУ отрезаны от побережья Азовского моря, передает РИА Новости.

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